Psicológico de profissionais tem leve melhora após pandemia, aponta estudo

Atualizado em 5 out 2023, 11h11 - Publicado em 5 out 2023, 11h27

Por Felipe Erlich Atualizado em 5 out 2023, 11h11 - Publicado em 5 out 2023, 11h27

Quase 27% dos profissionais brasileiros enfrentam risco psicológico alto ou moderado, segundo pesquisa da Moodar, plataforma que presta serviços de recursos humanos. A partir da consulta de mais de 12 mil trabalhadores ao longo de três anos, o estudo constatou que o índice de saúde mental apresentou uma melhora com o fim da pandemia da Covid-19. Nos anos de 2021 e 2022, os com risco psicológico alto ou moderado representavam 30% e 31% do total.

“Com o fim da pandemia, conseguimos ver melhoras significativas, principalmente em empresas que adotaram medidas para mitigar os impactos psicológicos”, diz Bárbara Lippi, cofundadora e diretora de Pesquisa e Desenvolvimento da Moodar. Os profissionais classificados como em risco moderado ou elevado estão mais propensos a exibir sintomas com frequência significativa, podendo necessitar de assistência.

Também segundo o estudo, hoje a maioria dos respondentes apresenta risco baixo ou inexistente, com 44,6% e 28,7% do total, respectivamente. Profissionais que tem que lidar com clientes em seu dia a dia, do campo jurídico e de saúde, são os mais expostos ao risco psicológico, de acordo com os responsáveis pela pesquisa.

