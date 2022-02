Projeto vende NFT de escravos negros e gera revolta

MetaSlave, ou Meta Escravos, este era o nome do projeto americano que pretendia vender NFT de escravos. “Sim, estão usando a tecnologia para vender a escravidão com fins lucrativos”, disse a especialista em ética da inteligência artificial, Nina da Hora. A galeria de arte digital foi tirada do ar nesta terça-feira, 1º, com um pedido de desculpas dos idealizadores depois de uma revolta generalizada nas redes sociais. Os donos do projeto disseram que tinham uma boa intenção. O projeto era descrito como uma forma de não esquecer o que nossos antepassados fizeram. Depois da chuva de críticas, foram colocadas no perfil do Twitter fotos também de pessoas brancas e o objetivo do projeto mudou para mostrar que todo mundo é escravo de alguma coisa.

