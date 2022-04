Projeções já dão conta de uma inflação superior a 8% em 2022

Os economistas do Credit Suisse e do banco Itaú revisaram nesta quarta-feira, 27, a expectativa de inflação para o ano e agora acreditam que o IPCA deve fechar 2022 a 8,3%. As projeções anteriores davam conta de 7,8% e 8%, respectivamente. Segundo os analistas do Credit Suisse, os gargalos globais devem aumentar ainda mais os preços dos bens industriais este ano, e também a pressão sobre os preços dos combustíveis e alimentos é mais forte do que a expectativa anterior. “Temos falado sobre como o cenário de inflação no país é desafiador e, mesmo assim, continuamos sendo surpreendidos pelas pressões inflacionárias generalizadas”, diz o relatório do banco. As projeções do Itaú funcionam como uma prévia do próprio banco, já que oficialmente os economistas do banco revisam seus dados de 45 em 45 dias. De qualquer forma, a nova alta prevista se dá por conta de reajustes de preços de energia.

O IBGE divulgou a prévia do IPCA de abril dando conta de que o índice nunca esteve tão alto desde 1995. A LCA Consultores diz que a fatia de produtos e serviços que tiveram aumento de preços em abril voltou a bater recorde histórico: 78,7%. “A inflação nunca esteve tão espalhada desde o início da série em agosto de 1999”.

