Programa de educação ambiental atingiu mais de 90 mil alunos em 2023

O programa Reciclus Educa, da Associação Brasileira para a Gestão da Logística Reversa de Produtos de Iluminação (Reciclus), distribuiu mais de 90 mil cartilhas de educação ambiental e capacitou 400 professores a respeito do tema em 2023. O programa foi iniciado em 2022 e tem crianças e adolescentes de escolas públicas e privadas como público alvo. O programa, que produz materiais exclusivos e os disponibiliza gratuitamente, ultrapassou a marca de mil professores capacitados.

A “Cartilha do Bem: Aprendendo a Cuidar do Meio Ambiente” é uma iniciativa da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES-SP), em parceria com a Reciclus, ao total somam mais de 118 mil cartilhas distribuídas. Esses recursos são adaptados de acordo com a realidade de cada região e escola, assim como ao currículo escolar adotado.

Desde o início das operações da Reciclus, em 2017, foram coletadas mais de 42 milhões de lâmpadas fluorescentes nos mais de 3,8 mil pontos de coleta disponibilizados pela associação.