Produtos à base de plantas disparam 50% em nove meses no estado de SP

O consumo de produtos à base de plantas disparou em 50% no estado de São Paulo entre os meses de janeiro e setembro de 2023, frente ao mesmo período do ano anterior. O dado foi levantado pela companhia de inteligência de mercado Scanntech. Maurício Alonso, diretor da startup NotCo no Brasil — uma das empresas do setor com maior aumento de vendas no período, de 75% — atribui o resultado a valores que ganham relevância no país. “Hoje, os brasileiros buscam uma alimentação que associa três pilares: saudabilidade, sustentabilidade e sabor. É uma escolha de consumo consciente que os produtos vegetais conseguem suprir completamente”, diz.

O executivo também aponta que o avanço expressivo desse mercado pode ser atribuído à crescente disposição das pessoas para experimentar alimentos à base de plantas. Segundo a pesquisa conduzida pela organização de defesa animal Mercy For Animals (MFA), 81% dos consumidores do país experimentaram alimentos do tipo nos últimos seis meses. Entre os motivos que influenciam a primeira compra, estão justamente a curiosidade por novidades, a busca por refeições mais saudáveis e a influência de amigos.

