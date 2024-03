Produção local é chave para elétricos mais baratos, diz COO da Stellantis

VEJA S/A | episódio 19.

A montadora Stellantis, dona de marcas como Fiat, Jeep, Peugeot e Citroen, anunciou que vai investir R$ 30 bilhões no Brasil entre os anos de 2025 e 2030. A maior parte dessa bolada será destinada para a produção de carros elétricos e híbridos. Emanuele Cappelano, presidente do grupo na América do Sul, afirma que a nova e polêmica política industrial do governo melhorou a previsibilidade no país e deve aumentar a competitividade entre as montadoras. O empresário diz ainda que o caminho para o barateamento de carros híbridos e elétricos é a produção local — principal aposta da companhia para os próximos anos.

