Proclamação da República: o preço para encher o tanque no feriado

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Para os motoristas que rodarão nesse feriado de Proclamação da República, na quinta-feira, 15, completar o tanque com gasolina custará cerca de 313 reais, considerando um tanque de 55 litros, que é a capacidade média de veículos de passeio no Brasil, segundo a última análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL). Isso porque o litro da gasolina está sendo encontrado pelos motoristas, em média, a 6,26 reais.

Já os condutores que optarem pelo etanol em relação à gasolina na hora de encher o tanque para o feriado economizarão cerca de 29,8%, gastando por volta de 231 reais, com preço médio por litro de 4,21 reais. “Neste feriado, o etanol se apresenta como um alternativa viável para quem for completar o tanque, se comparado à gasolina, atraindo os consumidores que buscam economia”, ressalta Douglas Pinas, Diretor-geral de Mobilidade da Edenred Ticket Log.

Caminhoneiros