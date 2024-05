Primeiro-ministro do Japão vem ao Brasil reforçar compromisso sustentável

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, acompanhado por uma caravana de 40 empresários, chega ao Brasil ao Brasil nesta semana para reforçar as parcerias comerciais e os compromissos das duas nações com a sustentabilidade. Eles terão uma agenda com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na qual devem assinar um acordo de cooperação bilateral sobre diversas questões ambientais, incluindo as mudanças climáticas e o processo de redução das emissões de carbono. Executivos da Toyota participam do encontro. A empresa anunciou recentemente um investimento de 11 bilhões de reais para acelerar a produção dos veículos híbridos flex no país.