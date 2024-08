Previdência privada cresce 23% no primeiro semestre

O segmento de previdência privada aberta encerrou o primeiro semestre com alta de 23,1% na comparação com o mesmo intervalo de 2023. Em valores, os planos arrecadaram 95,3 bilhões de reais em prêmios e contribuições., O levantamento foi produzido pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi),

Ainda de acordo com o relatório produzido pela Federação, ao final do primeiro semestre de 2024, mais de 11 milhões de pessoas possuíam um plano de previdência privada aberta. Desses, 20% eram da modalidade coletiva, com 2,3 milhões de participantes – o que equivale a aproximadamente 4% dos trabalhadores formais do país.

Já em números de planos comercializados, atualmente são mais de 14 milhões no Brasil, sendo que 99,5% estão em fase de acumulação – período de construção da poupança de longo prazo.