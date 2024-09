Prevenção e tratamento contra câncer já passam por inteligência artificial

A inteligência artificial já é utilizada na prevenção e no tratamento contra câncer no Brasil. O Dr. Victor Piana de Andrade, presidente da rede de hospitais A.C.Camargo Cancer Center, afirma em entrevista ao programa VEJA S/A que os algoritmos já são capazes de fazer leituras de exames em larga escala e identificar alterações sutis em mamografias, por exemplo, que o olho humano pode não detectar. “Há uma esperança enorme no potencial da inteligência artificial para resolver alguns temas da oncologia”, diz Piana. Os recursos ainda podem ser utilizados para a leitura de lâminas em especialidades que possuem poucos patologistas.

Além disso, a IA deve melhorar a segurança e qualidade assistencial prevendo riscos e integrando exames. “A inteligência artificial deve tornar o cuidado médico mais seguro por antecipar riscos que um ser humano pode não enxergar. A gente vai ter é que escolher quais tecnologias devem gerar valor e serem escolhidas primeiro. O SUS tem uma enorme oportunidade de economizar recursos por meio da inteligência artificial”, conclui.

O tabu da discussão sobre o câncer no Brasil e a barreira para tornar acessível o tratamento revolucionário de Car-T Cell também são assuntos do programa. O VEJA S/A vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h, e recebe os presidentes das maiores empresas do Brasil.

