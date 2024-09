Não há por que temer o câncer como décadas atrás, diz CEO do A.C.Camargo

VEJA S/A | episódio 44.

Dr. Victor Piana de Andrade é um médico patologista de formação que migrou para os cargos executivos e desde abril de 2021 é o presidente da rede de hospitais A.C.Camargo Cancer Center, referência em tratamentos oncológicos na América Latina. Ele é o convidado desta semana do programa VEJA S/A. Em entrevista ao repórter Diego Gimenes, o médico e executivo fala sobre os avanços nos tratamentos contra o câncer e afirma que não há motivos para temer a doença como décadas atrás. Piana diz que nenhuma outra especialidade evoluiu tanto quanto a oncologia e que uso da inteligência artificial será fundamental para tratamentos futuros.

O executivo fala ainda sobre a revolucionária terapia genética CAR-T Cell, os altos custos, as soluções para barateamento, a formação de novos profissionais e também a respeito de fusões e aquisições entre concorrentes e operadores de saúde no setor. O VEJA S/A vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h, e recebe os presidentes das maiores empresas do Brasil.

Ouça o VEJA S/A também pelo Spotify