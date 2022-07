Pressão por descarbonização leva a lançamento de software para empresas

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A demanda por mais sustentabilidade na iniciativa privada é crescente e impulsionada tanto por reguladores quanto por consumidores. A obrigatoriedade estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, da divulgação de dados por empresas sobre sua gestão das mudanças climáticas é um exemplo, assim como um decreto promulgado pelo governo brasileiro neste ano, regulamentando a apresentação de planos por empresas para redução de emissões dos gases de efeito estufa. Sem falar em mudanças de hábitos de consumo, com compradores se afastando dos negócios mais ambientalmente danosos.

Nesse cenário, duas representantes do setor de descarbonização, a Sinai Technologies e a Future Carbon, desenvolveram conjuntamente um software para auxiliar empresas a reduzir emissões. O propósito da tecnologia é ser capaz de combinar dados ambientais e financeiros, monitorar a implementação de estratégias e acelerar tomadas de decisões. Já disponível no exterior, o software rastreou mais de 35 milhões de toneladas métricas de emissões de carbono somente no ano passado.

A gerente de soluções da Future Carbon, Juliana Lopes, comenta a particularidade do caso brasileiro para a sustentabilidade. “O Brasil é um dos raros países do mundo que tem mais oportunidades do que riscos na transição para uma economia descarbonizada. Empresas têm sido demandadas por reguladores nesse sentido. O mercado precisa ser mais transparente sobre suas oportunidade e riscos climáticos”, diz.

