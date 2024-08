Prejuízo da Petrobras não surpreende diretoria, mas acende ‘luz amarela’

O prejuízo da Petrobras, de 2,6 bilhões de reais no trimestre, não surpreendeu ninguém na diretoria da empresa. “Não havia nenhum gatilho inesperado”, diz um executivo que acompanha de perto as movimentações da estatal. “É uma luz amarela.” Apesar do prejuízo, a Petrobras vai pagar 13 bilhões de reais em dividendos aos acionistas. “Caiu por terra aquela lenga-lenga de que Prates foi amigo do mercado porque queria pagar dividendos”, diz o executivo. “Imagina agora. Vão pagar, mesmo anunciando prejuízo.”