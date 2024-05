Preço do cacau tem forte alta de 32% em março com queda de exportações

O preço do cacau apresentou forte alta de 32% no mês de março em relação a fevereiro. Já na comparação com março de 2023, a inflação da commodity base do chocolate ficou em 142% ao ano — o preço mais que dobrou. Os dados são referentes ao mercado do Brasil e provenientes de pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA). Os preços do cacau estão pressionados e com grande volatilidade por conta de uma queda na safra e exportações dos principais países produtores, Costa do Marfim e Gana, devido a mudanças climáticas e a pragas, segundo a associação. O fenômeno é global, com mercados como Nova York e Londres apresentando, em média, alta mensal de 27,5% no valor do cacau. No acumulado dos últimos 12 meses, a alta foi de 158% no mercado mundial, como aponta a ABIA.