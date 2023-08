Preço da gasolina continua R$ 0,45 defasado após reajuste da Petrobras

Os preços da gasolina e do diesel permanecem defasados em relação à paridade internacional mesmo depois do reajuste promovido pela Petrobras na manhã desta terça-feira, 15. A estatal aumentou em 41 centavos o litro da gasolina e em 78 centavos o litro do diesel. De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), a gasolina ainda está 14% defasada — o equivalente a 45 centavos por litro. Já no caso do diesel, a diferença é de 10%, ou 40 centavos por litro. A Petrobras corrigiu uma parte da defasagem e reafirmou que a nova política de preços dos combustíveis leva em conta fatores internos e externos, bem como evita o repasse imediato de volatilidades nas cotações do petróleo no mercado internacional.

