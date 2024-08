Precedente de ex-diretor aumenta pressão sobre Ivan Monteiro na Eletrobras

A conclusão do processo na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que aponta o envolvimento do presidente da Eletrobras, Ivan Monteiro, em suposta fraude no período em que ele atuava no conselho da reeseguradora IRB deixou o comando da ex-estatal em situação delicada.

Ano passado, o comando da empresa decidiu afastar o então vice-presidente de Comercialização, João Carlos de Abreu Guimarães, logo depois do nome dele aparecer entre os envolvidos em uma suposta fraude na Delta Energia.