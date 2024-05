Potássio do Brasil recebe licença para explorar mina em Autazes

A Potássio do Brasil recebeu mais três licenças de instalação do Ipaam, órgão ambiental do Estado do Amazonas, para a explorar a mina localizada em Autazes, a 112 km de Manaus. Isso viabilizará um porto, um terminal de embarque de minérios e dois poços de captaçao de água. O projeto está estimado em 2,5 bilhões de dólares e vai reduzir sensivelmente a dependência do país da importação de fertilizantes, hoje em 95% do consumo do país. O projeto em Autazes representará 20% do consumo doméstico.