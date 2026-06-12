Portobello busca fôlego

A Portobello, do setor de revestimentos cerâmicos, está em negociações com credores para reestruturar seu endividamento. O plano envolve a solicitação de um waiver (um perdão temporário no

pagamento da dívida) e abre espaço para uma conversão de dívida em participação acionária.

A medida busca aliviar a pressão sobre o fluxo de caixa da companhia e readequar sua estrutura de capital diante do cenário macroeconômico, evitando o desgaste de uma recuperação judicial. A

Portobello diz trabalhar de forma “estruturada junto aos parceiros bancários”, “buscando o reperfilamento da dívida bancária”.