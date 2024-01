Porto avalia seguir seguradora dos EUA e excluir elétricos de frota

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A locadora Hertz parou de oferecer carros elétricos como opções de sua frota nos Estados Unidos. A decisão decorre de problemas como o do mercado de usados para os elétricos — faltam compradores e a desvalorização, de 50% ou mais, é bem superior à dos carros convencionais.

No Brasil, seguradoras como a Porto já estão de olho nesse segmento e avaliando a repercussão de questões como a da desvalorização dos usados e do alto custo de reparação em caso de acidentes com os veículos elétricos.