Por que Salto decidiu permanecer no governo Garcia após apoio a Bolsonaro

Atualizado em 7 out 2022, 11h45 - Publicado em 7 out 2022, 11h31

Por Victor Irajá Atualizado em 7 out 2022, 11h45 - Publicado em 7 out 2022, 11h31

Secretário de Fazenda que substituiu Henrique Meirelles no governo do estado de São Paulo, o economista Felipe Salto decidiu permanecer na gestão de Rodrigo Garcia (PSDB) depois dr o governador, derrotado nas urnas, declarar apoio público ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos) no segundo turno. Tendo declarado apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Salto não aderiu à debandada protagonizada pelos secretários Rodrigo Maia, Zeina Latif e Laura Machado. “Tenho um compromisso com o Governador Rodrigo Garcia, assumido em abril deste ano, de fazer uma gestão fiscal moderna, baseada na transparência, responsabilidade fiscal e avaliação de resultados” justificou Salto ao Radar Econômico. “Também com toda a equipe da Secretaria da Fazenda, que tem sido fundamental para os resultados alcançados”, afirmou. “É por esses compromissos que pretendo seguir trabalhando, sem prejuízo das minhas convicções políticas que já tive a oportunidade de externar publicamente”, concluiu ele.

