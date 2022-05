Por que o mercado decidiu colocar todas as fichas no Banco do Brasil?

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 23 de maio.

As ações do Banco do Brasil fecharam o dia em forte alta de 4% nesta segunda-feira, 23. A valorização acontece depois de uma série de casas de análise, como Santander, Itaú BBA e BTG Pactual, revisarem para cima suas projeções para o banco público. O consenso entre todos estes é que a ação está muito barata, a preços de 2015, no auge da crise do então governo Dilma. A mudança de postura para o Banco do Brasil e a influência do setor financeiro no Ibovespa são os assuntos do VEJA Mercado de hoje.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.

Continua após a publicidade