Por que o Airbnb cresce enquanto o Booking e o Hilton perdem receita?

Surpreendendo o mercado e suas próprias previsões, o Airbnb, que aluga imóveis por temporada, teve um aumento de 80% de sua receita no primeiro trimestre de 2022 em comparação com o mesmo período de 2019, ano pré-pandemia. No primeiro trimestre deste ano, o faturamento chegou a 1,51 bilhão de dólares (7,62 bilhões de reais). Dentre seus principais concorrentes, o Booking teve um resultado bastante inferior, com diminuição de 5% da receita. Porém, deixando a queda de lado, a receita do rival foi de 2,7 bilhões de dólares, quase duas vezes a do Airbnb.

Outros concorrentes como Hilton e Marriott, duas das maiores redes de hotéis dos EUA, também apresentaram queda de receita no mesmo recorte de tempo, de 3% e 10%, respectivamente. William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, corretora de investimentos especializada no mercado americano, diz que os concorrentes do Airbnb, especialmente hotéis, tendem a depender em alguma medida de eventos, conferências e viagens de trabalho em geral, diferentemente do Airbnb. Nesse sentido, o atual estágio da pandemia não os ajuda, visto que esse tipo de motivação para viajar ainda está em baixa.



A crescente adesão ao modelo de trabalho remoto também pode explicar parte do bom resultado da empresa, que permite às pessoas trabalhar em imóveis alugados no Airbnb. Brian Chesky, CEO da empresa, inclusive deu declarações favoráveis ao modelo, caracterizando o escritório convencional como “anacrônico” e algo de uma “era pré-digital”. Além disso, a empresa anunciou recentemente que todos os seus funcionários passam a operar através do modelo de home office. Quanto mais a moda pega em outras organizações, melhor para os negócios do Airbnb.

