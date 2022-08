Por que Lula e Bolsonaro não empolgaram o mercado em debate?

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 29 de agosto.

O primeiro debate entre os candidatos à presidência da República não empolgou o mercado financeiro. Para analistas e economistas, o tão aguardado confronto entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) não deve ter rendido muitos frutos nem a um e tampouco a outro, enquanto o ataque do atual presidente à jornalista Vera Magalhães deve ter dificultado ainda mais a árdua tarefa de Bolsonaro de melhorar sua avaliação junto às mulheres, principalmente as indecisas. A falta de respostas dos candidatos no campo econômico e a grande vencedora do confronto são os assuntos do VEJA Mercado desta segunda-feira, 29.

