Por que, depois de tantas perdas, o Banco Inter dispara na bolsa?

As ações do Banco Inter dispararam nesta manhã de segunda-feira, 18, na bolsa de valores em São Paulo. Os papéis sobem cerca de 5% depois que o banco anunciou que está retomando o processo de reestruturação acionária para migrar para a bolsa de tecnologia Nasdaq. A empresa também informou que na sexta-feira enviou um arquivo à SEC detalhando os novos termos da proposta. Mesmo com a alta desta segunda-feira, o Banco Inter amarga perda atrás de perda e já perdeu 70% do seu valor em um ano. A queda afetou até o patrimônio de Rubens Menin, um dos bilionários da Forbes que viu seu patrimônio cair pela metade no ranking da revista.

