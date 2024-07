Por que caminhões elétricos nas estradas ainda é sonho distante

A rodagem de caminhões elétricos pelas estradas do Brasil ainda não é uma realidade por causa da autonomia limitada desse modal. Pelo menos é o que afirma Ramon Alcaraz, CEO da empresa de logística JSL. Em entrevista ao programa VEJA S/A, o executivo explica que a autonomia de um caminhão elétrico não o permite percorrer distâncias em um raio maior do que 200 quilômetros. O setor, ainda assim, procura adotar soluções mais sustentáveis para diminuir a emissão de carbono nas estradas brasileiras. “Os elétricos estão em funcionamento em circuitos urbanos neste primeiro momento por causa da autonomia ainda limitada. Uma alternativa que gosto muito é o caminhão movido a gás. Ele é mais fácil para viabilizar o transporte de média e longa distância e o Brasil tem uma matriz propícia à geração de gás, uma vez que o caminhão elétrico ainda não é uma realidade nem no Brasil e nem em nenhum outro país”, disse. O VEJA S/A vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify