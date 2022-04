Por que a inadimplência no Nubank é menor que em bancos tradicionais?

Os índices de inadimplência do Nubank são bem menores que os dos bancos tradicionais, pelo menos é o que dizem os analistas do UBS BB. Mesmo com mais pessoas de baixa renda em sua carteira de crédito, a inadimplência acima de 90 dias da fintech era de 3,5% ao final de 2021, abaixo da média do sistema financeiro brasileiro — 5%. Para os analistas, são duas as explicações para este fenômeno. “O Nubank tem uma parcela muito maior de recebíveis de cartão sem juros, que têm um índice de inadimplência zero (69% vs. 52% para o sistema financeiro brasileiro), e reduzem o índice geral de inadimplência”, diz o relatório. “O crédito ao consumidor também representa uma parcela menor dos empréstimos do que no sistema financeiro como um todo (21% vs. 35% para o sistema financeiro)”, explicam.

Os analistas do UBS BB entendem que a menor participação do Nubank nos empréstimos rotativos é provocada pela abordagem de crédito, uma vez que a fintech começa com um limite de crédito muito pequeno e aumenta com o tempo. “Uma das maneiras de obter um limite de crédito maior é pagar todo o saldo do cartão de crédito em dia. Isso provavelmente desencoraja o uso de empréstimos rotativos por clientes que estão tentando aumentar seu limite de crédito”.

Leia mais em: Inadimplência em alta: maré ruim do Santander afeta os “bancões”

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.

Continua após a publicidade