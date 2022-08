Plataforma de criptoativos quer ajudar PF e MP em investigações

A plataforma de negociação de criptomoedas Binance vai realizar, na próxima semana, duas apresentações para autoridades investigativas e polícias, como parte do trabalho que vem realizando para aprofundar o entendimento sobre o mercado de blockchain e criptoativos e fortalecer os trabalhos de prevenção, investigação e combate a ilícitos financeiros. O departamento de investigações vai apresentar as iniciativas para promotores de Justiça dos grupos especializados do Ministério Público de São Paulo, a primeira no principal centro financeiro do país.

Os emissários da empresa vão abordar os conceitos de blockchain e criptoativos, as políticas de combate a lavagem de dinheiro e a apresentação de ferramentas desenvolvidos pela empresa para colaboração com as autoridades no combate a crimes financeiros envolvendo criptomoedas. Em junho, a Binance conduziu uma apresentação para investigadores da Polícia Federal e órgãos convidados, em Brasília, e em agosto ofereceu treinamento semelhante para Promotores de Justiça e investigadores do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

