Plano da Stellantis tem R$ 13 bilhões para Pernambuco e novo Peugeot 2008

A montadora Stellantis, que reúne marcas como Peugeot, Fiat e Citroen, conferiu detalhes sobre seu plano estratégico para a América do Sul, nesta quinta-feira, 25. Batizado de Next Level (próximo nível, em inglês), a diretriz envolve 32 bilhões de reais em investimentos na região entre 2025 e 2030. O foco é na descarbonização da frota de veículos, com modelos híbridos e totalmente elétricos, além de mirar a expansão da companhia na região. Cerca de 13 bilhões de reais dos 30 bilhões de reais destinados à operação brasileira irão para o polo automotivo da Stellantis no município pernambucano de Goiana. O investimento visa ampliar o parque local de fornecedores, que pode chegar a 100 parceiros nos próximos anos, com vias à eletrificação.

Como parte do plano estratégico, a companhia também vai lançar um novo modelo do Peugeot 2008, que será produzido na região de El Palomar, na Argentina. Trata-se do primeiro SUV da marca a ser fabricado no país vizinho ao Brasil, o que demandará um investimento de 270 milhões de dólares somados aos 320 milhões de dólares já alocados no parque de El Palomar. “O plano representa um novo ciclo virtuoso, que iniciamos na América do Sul após o anúncio de investimentos recordes. Há investimentos direcionados para todos os polos automotivos da Stellantis na região, a aquisição de novas empresas, entre outras ações”, diz Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis para a América do Sul.