PIX é o meio de pagamento mais utilizado em compras online

O Pix já é o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros na hora de fazer compras e realizar transações online. A modalidade de transferências instantâneas é a preferida de 31% dos consumidores do país com acesso à internet, ficando à frente tanto dos cartões de crédito (25%) e de débito (3,5%) quanto das carteiras digitais (10%) e do débito em conta (19%). Os dados são do Informe de Tendências de Meios de Pagamento da Minsait Payments.