Pirelli fecha contrato com a Fórmula 4, mas também promove layoff em massa

Fornecedora oficial dos pneus da Fórmula 1, a italiana Pirelli fechou contrato com a Federação Internacional de Automobilismo para atender também a Fórmula 4, categoria destinada a pilotos juniores. O acordo é válido até 2027 e todos os pneus da modalidade serão fabricados no Brasil.

Apesar do novo contrato, a Pirelli vai promover o corte de 400 funcionários, reduzindo turnos e otimizando processos nas fábricas de Feira de Santana (BA) e Campinas (SP). A companhia diz que o cenário macroeconômico, com juros altos e entrada de similares chineses, gerou contração do mercado.

(ATUALIZAÇÃO: Em nota, a Pirelli responde ao quadro conjuntural difícil, em que se registra uma menor demanda de pneus e um aumento significativo das importações deste produto no mercado nacional, tentando proteger ao máximo os postos de trabalho e recorrendo a medidas temporárias de adequação. Diante da contração do mercado, a empresa confirma que iniciou um programa de adequação produtiva e de estoques associado à suspensão temporária do vínculo empregatício (lay-off) – com duração de aproximadamente cinco meses – de 200 funcionários da fábrica de Campinas (SP) e mais 200 da unidade produtiva de Feira de Santana (BA), a partir de novembro de 2023)

