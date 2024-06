Piora no mercado aumenta expectativas de inflação, diz Gilberto Braga

VEJA Mercado | 27 de junho de 2024

Divulgado nesta manhã, o Relatório Trimestral de Inflação do Banco Central aumentou a projeção do IPCA de 3,5% para 4,0% em 2024 e de 3,2% para 3,4% em 2025. “Vemos uma deterioração das condições gerais do mercado, tanto no ambiente externo quanto internamente, com o aumento das dúvidas sobre o equilíbrio fiscal”, diz Gilberto Braga, economista e professor do Ibmec. O especialista também destaca o impacto recente das chuvas no Rio Grande do Sul na inflação.

Segundo o BC, a chance de estouro do teto da meta de inflação em 2024 é de 28%. Ontem, o Conselho Monetário Nacional (CMN), formalizou o decreto que muda a meta de inflação anual para contínua a partir de 2025, com o alvo se mantendo 3% ao ano.

