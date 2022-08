PicPay lança corretora que permite comprar e vender criptomoedas

O PicPay, maior aplicativo de pagamentos do país, agora permite comprar, vender e armazenar criptomoedas, na sua primeira investida no mercado. A empresa lançou, na última quarta-feira, 10, sua corretora de criptomoedas, que vai permitir negociações com Bitcoin e Ether, as duas maiores moedas digitais do mundo, e também USDP, uma moeda lastreada em dólar.

A corretora será disponibilizada gradualmente para os usuários do PicPay, que já soma mais de 30 milhões de clientes ativos. As negociações podem ser feitas a partir de 1 real. O PicPay vai oferecer informações sobre o mercado de cripto durante a experiência de uso da corretora. O usuário poderá acessar conteúdos educacionais que esclarecem dúvidas sobre o que são criptomoedas, como funciona a negociação, quais são os riscos envolvidos, entre outros pontos fundamentais para que o cliente possa tomar melhores decisões.