PIB de SP deve crescer até 2,5% em 2024, mais do que o nacional, diz Seade

O Produto Interno Bruto (PIB) do estado de São Paulo deve registrar um crescimento de até 2,5% neste ano, segundo relatório da Fundação Seade, o Sistema Estadual de Análise de Dados do estado. A entidade aponta que a economia paulista terá uma expansão de ao menos 1,7% em 2024, resultando numa projeção média de 2,1% de crescimento. Trata-se de uma melhora considerável frente ao ano anterior, quando São Paulo cresceu 0,8%, também segundo estimativa do Seade. Já na comparação com o país como um todo, o estado sai na frente. Na última edição do Boletim Focus, referência para prever o desempenho da economia no ano, o mercado estimou uma alta de 1,89% no PIB brasileiro para 2024.

O relatório atribui a melhora do PIB paulista principalmente à baixa dos juros, com os sucessivos cortes na Selic pelo Banco Central, além da elevação do consumo das famílias, que pode auxiliar a indústria local, e ao otimismo para com o mercado de trabalho, com mais pessoas ocupadas e maiores rendimentos. Por ora, o Seade espera que a inflação siga sob controle, com continuidade dos cortes de juros. Com isso, a perspectiva para a economia paulista está boa, apesar da desaceleração do setor de serviços e de resultados decepcionantes da indústria.

