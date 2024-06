PIB de São Paulo cresceu 6% em abril na comparação anual, segundo Seade

O Produto Interno Bruto (PIB) do estado de São Paulo apresentou alta de 6,1% em abril, ante o registrado no mesmo mês do ano anterior. O levantamento é da Fundação Seade, pertencente ao governo do estado. Segundo os dados, a alta foi puxada pela indústria, que cresceu 9,6% em 12 meses, seguida dos setores de serviços (+4,3%) e agropecuária (+4,0%). Em comparação com o mês imediatamente anterior, março, o aumento do PIB estadual foi de 0,8% em abril. A partir disso, a Seade estimou que o PIB de São Paulo cresceu 3% no acumulado dos primeiros quatro meses de 2024, também com destaque para a indústria. O setor registrou alta de 3,5%, seguido dos serviços (+2,4%) e da agropecuária (+1,7%). Segundo a fundação, o desempenho da indústria está relacionado ao aumento de contratação de empregos formais no setor. Em 2024, de janeiro a abril, foram 72 mil novas vagas, enquanto no mesmo período de 2023, 42 mil vagas.