“Petrobras deve ser ‘pedra no sapato’ do Copom”, diz Nicolas Borsoi

VEJA Mercado em vídeo | 2 de agosto.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em baixa na manhã desta quarta-feira, 2. No exterior, os investidores repercutem e debatem os motivos pelo rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos pela agência Fitch e os efeitos concretos no mercado financeiro. No Brasil, o Conselho de Política Monetária (Copom) se reúne e deve reduzir as taxas de juros pela primeira vez em três anos. A magnitude desse corte ainda é a grande questão para os economistas. Diego Gimenes entrevista Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify