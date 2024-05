Petrobras confirma pedido de demissão de Prates

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Petrobras confirmou há pouco que recebeu pedido de afastamento do presidente Jean Paul Prates. O pedido, encaminhado pelo próprio, solicita o encerramento antecipado do seu mandato como presidente “de forma negociada”. O documento será apreciado pelo Conselho de Administração da empresa. Se aprovado, ele apresentará renúncia também ao cargo de membro do Conselho de Administração.