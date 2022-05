Pesquisa Ipespe: brasileiro está menos preocupado com a fome. Por quê?

Em novembro, quando a pesquisa XP/Ipespe perguntou o que preocupava o brasileiro, a fome e a miséria apareciam com 9% das menções. Em seis meses, esse percentual caiu para 6%, enquanto cresceram as preocupações com a inflação e o desemprego. Na análise de Antonio Lavareda, o resultado possivelmente reflete a criação do “Auxílio Brasil” que começou a ser pago justamente em novembro do ano passado. Nesta semana, o Congresso Nacional aprovou a medida provisória que transforma o valor de 400 reais como o mínimo a ser pago por família. No ano passado, o valor médio girava em torno de 220 reais.

