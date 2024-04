Pesquisa inédita aponta relação entre saúde e produtividade

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Cerca de 84% dos funcionários que contam com benefícios voltados para saúde afirmam ter dias mais produtivos sempre ou frequentemente. É o que mostra um estudo inédito feito pelo plano de saúde Alice. Entre os colaboradores de organizações que não oferecem esse tipo de apoio, essa taxa cai para 67%. A pesquisa constata ainda que, em companhias que demonstram preocupação com o bem-estar dos times, 65% dos colaboradores avaliam a própria saúde como positiva. Quando a empresa não tem o mesmo cuidado, apenas 41% apresentam tal avaliação.

O levantamento ouviu mais de 1 mil entrevistados economicamente ativos de todas as regiões do Brasil, de todas as classes sociais e que trabalham em formato CLT ou PJ, por mais de seis meses em uma mesma empresa.