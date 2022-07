PEC Kamikaze deixa mercado de cabelo em pé

VEJA Mercado | Abertura | 4 de julho de 2022

Com os mercados dos Estados Unidos fechados graças ao feriado da independência do país neste 4 de julho, todas as atenções dos investidores brasileiros voltam-se a assuntos internos nesta segunda-feira — o que não é necessariamente positivo. Se o alívio nas bolsas de Nova York na semana passada provocaram alívio no pregão da B3 na sexta-feira 1º, as expectativas em torno do desenho da PEC Kamikaze, que libera 41 bilhões de reais para programas sociais em ano eleitoral, na Câmara dos Deputados provoca calafrios e deve pautar os movimentos do mercado brasileiro.

Apesar do feriado nos Estados Unidos, a semana se inicia com a expectativa em torno de dados norte-americanos e sinais que vêm do outro lado do mundo. Além dos números referentes ao Índice Geral de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, divulgado na próxima quarta-feira, 6 — ainda sem o impacto dos movimentos do presidente Jair Bolsonaro para reduzir o preço dos combustíveis —, os investidores aguardam as sinalizações da ata do Comitê Federal de Mercado Aberto, o Fomc, do Federal Reserve, que deve indicar a inclinação do banco central americano para controlar a inflação no país e as novas restrições na China graças ao recrudescimento da Covid-19.