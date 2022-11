PEC da Transição e China dividem atenções no mercado e bolsas sobem

As bolsas europeias e asiáticas, assim como os futuros americanos e brasileiro, negociam em alta na manhã desta terça-feira, 29. O dólar comercial abre o dia em queda de 1,21%, cotado a 5,30 reais. No radar dos investidores, a China e a PEC da Transição. Em meio às manifestações populares contra a política anticovid (que prevê confinamentos em larga escala e testagens diárias) do governo chinês, algumas cidades resolveram aliviar as medidas mais severas contra a disseminação da enfermidade no país. A leitura dos investidores é de que a postura para o controle da doença adotada pelo governo não deve ser tão nociva ao crescimento econômico do país. Ontem, pela primeira vez, a China ultrapassou a marca de 40.000 casos de Covid em um único dia — o índice de diagnósticos que despertam maior atenção é, no entanto, pequeno. Já no Brasil, o governo eleito protocolou o texto da PEC da Transição. No fim das contas, a retirada do Bolsa Família da regra do teto de gastos foi estipulada em quatro anos, mas as despesas dessa PEC continuam próximas da casa dos 200 bilhões de reais. Enquanto isso, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, um dos mais cotados para assumir o ministério da Fazenda, passou a integrar a equipe de transição no campo econômico.

