Paraná assina acordo com a Renault para produção de novo modelo no estado

O governador do Paraná, Ratinho Jr, vai assinar um acordo de investimento com a montadora Renault para a produção de um novo modelo de automóvel no estado. A expectativa é de que a cifra supere um bilhão de reais. O anúncio se dará na fábrica da companhia em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, na tarde desta segunda-feira, 4. O montante deve ser aplicado pela francesa nos anos de 2024 e 2025, a fim de adaptar suas instalações para a produção do veículo ainda a ser anunciado. Ao longo dos últimos três anos, a montadora injetou cerca de três bilhões de reais em novos investimentos no Paraná. Ratinho Jr, por sua vez, tem se movimentado para captar recursos de outros representantes do setor automotivo, como a Audi, tendo visitado a sede da empresa, na Alemanha, na última semana.

