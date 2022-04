Paes de Andrade cola em Flavio Bolsonaro para ser presidente da Petrobras

Apostando no desgaste do Centrão depois que os indicados a Petrobras pularam fora do barco, Caio Paes de Andrade voltou a carga para tentar ser o novo presidente da empresa. Ele está desde cedo tentando arrumar apoio no Senado para ser o indicado da vez. Segundo fontes a par do movimento, ele colou especialmente no senador Flavio Bolsonaro, que tem simpatia por sua indicação. Paes de Andrade é secretário de desburocratização do ministério de Paulo Guedes, que inclusive fez campanha pelo seu nome há duas semanas. Mas Guedes foi tratorado pela indicação de Rodolfo Landim e Adriano Pires. No fim das contas, os dois desistiram porque seriam barrados pelo compliance da Petrobras que viu conflitos de interesse nas duas indicações.

Mas a indicação de Paes de Andrade não é tão segura porque ele não tem o requisito básico exigido pelo estatuto da companhia de notório conhecimento do setor de óleo e gás. Nem no setor de energia. Quando o general Joaquim Silva e Luna foi escolhido para o cargo, também ele não tinha experiência na área da Petrobras, apenas em energia elétrica, pios foi presidente de Itaipu.

De qualquer forma, vale ressaltar que o governo diz que Adriano Pires ainda não comunicou oficialmente sobre sua desistência à indicação. Quem acompanha política sabe que virou moda desistir de desistir.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.