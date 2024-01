Pacheco defende o fim da reeleição e mandato de 5 anos no executivo

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta sexta-feira, 19, durante sua participação no Brazil Economic Forum, em Zurique, na Suíça, que o Congresso Nacional deve discutir uma modernização do sistema eleitoral em 2024. O destaque da proposta é o fim da reeleição para cargos no executivo.

“Faremos uma rediscussão a cerca do nosso modelo. Há o questionamento: o instituto da reeleição para presidente, para governador, para prefeito, deu certo no Brasil? Foi positivo ou negativo? O meu propósito, particularmente, é colocar o fim da reeleição no Brasil”. Pacheco afirma que a proposta contempla mandatos de cinco anos, um a mais do que o vigente atualmente, e com a coincidência de eleições.

Segundo ele, essa mudança pode trazer economia ao país sob o olhar do fundo eleitoral — que também deve ser rediscutido na posição do presidente do Senado — e também na Justiça Eleitoral, que tem um custo de 11 bilhões de reais. “Mais importante que é essa economia é que o Brasil saia desse estado de permanência eleitoral”