Ouro é proteção e volatilidade gera oportunidade, diz gestora

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Embora esteja nas máximas históricas, o ouro ainda é um bom elemento de diversificação dos portfólios, “servindo de proteção contra um ambiente geopolítico estressado”, afirma, em carta a clientes divulgada hoje, a gestora Etti Partners.

Por aqui, o grande ponto de atenção é a atuação do governo. A narrativa de que o Banco Central deveria aumentar os juros para “angariar credibilidade” tirou as chances do órgão de manter os juros estáveis — o que significa que haverá mais três aumentos de juros, se seguido o caminho esperado.

A Etti também observa que a bolsa brasileira está barata, mas que pode continuar assim por muito tempo. “Outro canto da seria”, diz a carta da casa. “O governo tem um longo caminho para reconquistar uma credibilidade fiscal com os investidores.”

Finalmente, a Etti observa a volatilidade como um aliado gerador de oportunidades no mercado, não necessariamente como inimigo. “Acreditamos que aplicar nos juros brasileiros é o melhor investimento que podemos fazer, principalmente nos títulos indexados à inflação”, diz trecho da carta.