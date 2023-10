Otimismo de consumidores com a economia cresce pelo quarto mês seguido

A confiança dos consumidores em relação aos rumos da economia tem melhorado desde maio, completando quatro meses de alta, segundo o Índice Nacional de Confiança (INC), mensurado pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP) em parceria com a plataforma PiniOn. Quando o índice pontua mais de 100 pontos, o otimismo dos consumidores é maior do que o registrado no mês anterior. Nos meses de junho, julho, agosto e setembro, foram registrados 101, 102, 103 e 105 pontos, respectivamente, um crescimento sucessivo. A ACSP aponta a resiliência do mercado de trabalho, transferências governamentais, o controle da inflação e a redução dos juros como fatores que têm contribuído para a melhora na percepção dos consumidores.

Siga o Radar Econômico no Twitter