Os vilões e os mocinhos da inflação no Dia das Crianças

Atualizado em 12 out 2022, 11h05 - Publicado em 12 out 2022, 12h02

Comemorado nesta quarta-feira, 12, o Dia das Crianças deste ano trouxe oscilações significativas de preços entre itens mais procurados para a data em comparação com o igual período de 2021. De um lado da balança, a inflação de produtos como computadores e videogames foi negativa, de -4,7% e -1,1%. A explicação para a queda nos preços está no processo de normalização da cadeia global de eletrônicos. “Depois de forte problema nas cadeias de produção de diversos componentes que envolviam tecnologia durante a pandemia, a normalização tem permitido a queda recente no preço desses itens”, afirma Tatiana Nogueira, economista da XP Investimentos e responsável pelo levantamento.

Por outro lado, os grandes vilões deste ano são os brinquedos, sapatos e roupas infantis, que dispararam 20%, 18% e 14%, respectivamente. Quem quiser passar a data em shoppings e restaurantes também vai precisar desembolsar mais dinheiro. “Se o plano for almoçar fora ou tomar um sorvete, os preços estão 10% mais caros do que no feriado do ano passado. Além dos custos terem subido no período, especialmente os dos alimentos, a reabertura da economia depois da pandemia permitiu que os lojistas reajustem seus preços à luz desses custos mais elevados”, finaliza a economista.

