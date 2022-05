Os US$ 3 bilhões que a General Atlantic ganhou com a XP

Os fundos da General Atlantic, uma casa de private equity americana com investimentos bilionários mundo afora, chegaram à XP em 2012, quando compraram 31% da corretora e viraram sócios de Guilherme Benchimol. Quatro anos depois, os fundos aumentaram a participação e foram a 42%. Com aportes e compra de participação, os fundos aplicaram um total de 350 milhões de dólares. E não têm do que reclamar. Passados dez anos desde o primeiro aporte, os fundos já receberam 3 bilhões de dólares de volta só com a venda de participação. Numa conta de padeiro, sem considerar as diferentes fases do investimento, a estimativa é que os fundos tiveram um retorno com a XP de cerca de 800% neste período. Só com a operação desta segunda-feira, quando o Itaú comprou 11,3% da empresa, o GA recebeu 1 bilhão de dólares. Eles venderam ainda participação quando Itaú entrou a primeira vez no negócio, no IPO e depois no follow on. Dos 42% que possuíam no auge do investimento, restaram agora pouco mais de 3% de participação.

A compra do Itaú foi feita por conta de uma obrigação que a instituição tinha quando assinou o contrato para a compra de toda a XP, justamente para dar saída aos fundos. A ideia do Itaú era tomar conta da XP, mas foi barrado pelo Banco Central. De qualquer forma, a obrigação continuou mesmo assim, e foi concluída nesta segunda-feira, 02.

