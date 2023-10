Os últimos movimentos da “transformação” do Fortaleza em SAF

Depois da assembleia que aprovou, com 95% dos votos, a consolidação do Fortaleza como uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF), o clube realizou uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo para eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. O clube está trabalhando em “trâmites burocráticos” para consolidar a empresa — ações simples como abrir a companhia, transferir ativos para a nova SAF e abrir contas empresariais em bancos. A expectativa é de que o clube comece a operar como empresa a partir de janeiro do ano que vem. Atual presidente do clube, Marcelo Paz deve ser escolhido como CEO da instituição.

O economista Geraldo Luciano Mattos Júnior será o presidente do conselho de administração. José Rolim Machado, Fabiano Barreira da Ponte, Francisco de Queiroz Maia Junior e Wendell Fabio de Miranda Regadas serão os vice-presidentes da SAF. Bruno Acioli Lins, Hiago Marques Brito e Marcos Henrique Carvalho de Almeida serão os membros titulares do conselho fiscal. Os suplentes serão Bergson de Oliveira, Alberto Betrian Blasco e Lauro Chaves Neto.