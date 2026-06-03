Enquanto o mercado digere os pontos mais visíveis do plano de recuperação extrajudicial da Raízen — entre eles o aporte bilionário da Shell e a conversão de dívidas a R$ 0,25 por ação, com forte diluição dos acionistas —, credores e debenturistas também terão de olhar para cláusulas menos ruidosas, mas potencialmente decisivas para o sucesso da operação.

Um dos pontos de maior atenção está no mecanismo de capitalização de juros, conhecido no mercado como PIK, sigla para payment-in-kind. Na prática, a companhia poderá deixar de pagar juros em dinheiro nos três primeiros anos e incorporá-los ao saldo devedor. A medida preserva caixa no curto prazo, mas tem custo: caso acione essa opção, a Raízen aceita pagar um prêmio adicional de 2 pontos percentuais ao ano sobre as taxas originais.

O risco, na avaliação de pessoas que acompanham a negociação, é que a solução de alívio imediato crie uma dívida ainda mais pesada no futuro. O passivo reestruturado já parte de indexadores relevantes, como CDI mais 1,25 ponto percentual para Raízen Energia e CDI mais 2,75 pontos para Raízen Combustíveis. Com os juros capitalizados, a conta pode crescer justamente para os vencimentos mais longos, concentrados entre 2032 e 2035.

Outro ponto sensível está fora da mesa dos credores privados. O fechamento definitivo da reestruturação depende da obtenção de uma transação tributária para os passivos fiscais federais da companhia. Ou seja: mesmo que bancos e debenturistas aprovem as condições comerciais, o plano ainda precisará passar pelo crivo da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

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Na prática, a PGFN se torna uma espécie de fiadora involuntária da recuperação. Sem acordo com o governo federal sobre descontos, parcelamentos ou condições para o passivo tributário até o marco previsto para março de 2027, a arquitetura desenhada para a companhia pode ficar comprometida.

A terceira peça do tabuleiro é a cisão da Raízen em duas empresas independentes: Raízen Energia e Raízen Combustíveis. Formalmente, o movimento é apresentado como uma reorganização operacional. Mas o desenho financeiro indica também uma tentativa de separar riscos.

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O plano veda garantias cruzadas entre as duas novas companhias. Com isso, a operação de distribuição de combustíveis no Brasil ficaria apartada da volatilidade e das dívidas do negócio sucroenergético. A leitura de mercado é que a medida prepara a Raízen Combustíveis para uma eventual venda de participação ou entrada de novo investidor.

Se confirmada, essa pode ser a joia da coroa da reestruturação. Mais limpa, isolada dos passivos da área de energia e com governança própria, a distribuidora brasileira teria condições de atrair capital novo e gerar liquidez para amortizar credores.

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O plano, portanto, não se resume ao socorro da Shell nem à diluição dos acionistas. Ele combina postergação de custos financeiros, dependência de aval tributário do governo e preparação de ativos para venda. A Raízen compra tempo. Mas esse tempo virá com juros, condicionantes e uma pressão crescente por execução.