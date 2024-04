Os recados do presidente do Fed que fortalecem o dólar e derrubam a bolsa

O presidente do Federal Reserve (Fed), o Banco Central americano, Jerome Powell, lançou recados ao mercado que ajudaram a fortalecer o dólar e a derrubar a bolsa de valores no Brasil. Ele afirmou que os dados recentes de inflação decepcionaram e que o combate aos preços elevados pode levar mais tempo do que o desejado. O indicador CPI de março subiu 0,4% em relação a fevereiro, contra expectativa do mercado de alta de 0,3%. “Os dados recentes claramente não nos deram maior confiança e, em vez disso, indicam que provavelmente levará mais tempo do que o esperado para alcançar essa confiança”, disse Powell em evento em Washington.

Emprego

O payroll do mês março, dado que reúne a abertura de novos postos de trabalho nos Estados Unidos, também foi mais forte do que o esperado. O país criou 303 mil novos empregos — número acima da projeção média de 200 mil dos economistas. Powell afirmou que a política restritiva de juros mais altos pode durar por mais tempo. “A política restritiva precisa de mais tempo para funcionar. se a inflação mais alta persistir, o Fed pode manter a taxa atual enquanto for necessário”, disse. O monitor em tempo real FedWatch passou a apontar que a probabilidade de o Banco Central americano começar a cortar os juros do país somente em setembro é de 46,5%.

O dólar comercial sobe 1,5% na reta final do pregão desta terça-feira, 16, cotado a 5,265 reais — o maior nível desde dezembro de 2022. O Ibovespa recua 0,6%, na casa dos 124.500 pontos.

Siga o Radar Econômico no Twitter